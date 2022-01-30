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Goldman Sachs рекомендует покупать сильно упавшие американские акции

Среди них бумаги Tesla, Coinbase и Starbucks
Инга Сангалова
Goldman Sachs рекомендует покупать сильно упавшие американские акции / Brendan McDermid / REUTERS

Падение американского фондового рынка, которое продолжается с начала года, дает инвесторам привлекательные возможности для покупки сильно просевших акций, говорится в обзоре Goldman Sachs. Аналитики инвестбанка считают, что сейчас самое время покупать подешевевшие акции: нужно использовать любую значительную просадку индекса S&P 500, чтобы заработать на росте в течение 2022 г.

Главная причина январских распродаж – ожидания агрессивного повышения ключевой ставки ФРС США, которая борется с достигшей 40-летнего максимума инфляцией. «Мы считаем, что находимся в стадии коррекции в рамках цикла «бычьего» рынка, – приводит CNBC слова главного глобального стратега Goldman Sachs Питера Оппенгеймера. – Мы остаемся на ранней стадии фазы роста – отсюда доходность, вероятно, будет низкой, но «бычий» рынок должен продолжаться, пока экономика растет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных