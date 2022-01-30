Goldman Sachs рекомендует покупать сильно упавшие американские акции

Падение американского фондового рынка, которое продолжается с начала года, дает инвесторам привлекательные возможности для покупки сильно просевших акций, говорится в обзоре Goldman Sachs. Аналитики инвестбанка считают, что сейчас самое время покупать подешевевшие акции: нужно использовать любую значительную просадку индекса S&P 500, чтобы заработать на росте в течение 2022 г.