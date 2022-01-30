Goldman Sachs рекомендует покупать сильно упавшие американские акции

Goldman Sachs рекомендует покупать сильно упавшие американские акцииСреди них бумаги Tesla, Coinbase и Starbucks
Падение американского фондового рынка, которое продолжается с начала года, дает инвесторам привлекательные возможности для покупки сильно просевших акций, говорится в обзоре Goldman Sachs. Аналитики инвестбанка считают, что сейчас самое время покупать подешевевшие акции: нужно использовать любую значительную просадку индекса S&P 500, чтобы заработать на росте в течение 2022 г.
Главная причина январских распродаж – ожидания агрессивного повышения ключевой ставки ФРС США, которая борется с достигшей 40-летнего максимума инфляцией. «Мы считаем, что находимся в стадии коррекции в рамках цикла «бычьего» рынка, – приводит CNBC слова главного глобального стратега Goldman Sachs Питера Оппенгеймера. – Мы остаемся на ранней стадии фазы роста – отсюда доходность, вероятно, будет низкой, но «бычий» рынок должен продолжаться, пока экономика растет».