LSE и NASDAQ закрыли доступ не всем российским бумагам

LSE и NASDAQ закрыли доступ не всем российским бумагамНа этих биржах пока еще можно купить и продать акции Evraz, Polymetal и Petropavlovsk и депозитарные расписки Veon
Российские активы становятся все менее привлекательными для инвестирования – индексные провайдеры MSCI и FTSE Russell на минувшей неделе заявили об исключении российских бумаг из своих индикаторов, отслеживающих развивающиеся рынки. MSCI Russia будет перенесен из развивающихся рынков (Emerging Markets) в отдельные (Standalone Markets). После этого LSE приостановила торги расписками 27 российских компаний. Американские биржи NYSE и NASDAQ, на которых также торговались бумаги российских компаний, приостановили торги еще с 28 февраля. Но несколько компаний российского происхождения до сих пор торгуются и даже показывают положительную динамику.
Акции сталелитейного гиганта Evraz за две торговые сессии пятницы и понедельника (4 и 7 марта) на LSE подорожали на 45%. Во вторник, 8 марта, рост продолжился, и к 19.00 мск бумаги стоили на 7% выше закрытия (82,60 фунта стерлингов).