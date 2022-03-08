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LSE и NASDAQ закрыли доступ не всем российским бумагам

На этих биржах пока еще можно купить и продать акции Evraz, Polymetal и Petropavlovsk и депозитарные расписки Veon
Инга Сангалова
Daniel SORABJI / AFP

Российские активы становятся все менее привлекательными для инвестирования – индексные провайдеры MSCI и FTSE Russell на минувшей неделе заявили об исключении российских бумаг из своих индикаторов, отслеживающих развивающиеся рынки. MSCI Russia будет перенесен из развивающихся рынков (Emerging Markets) в отдельные (Standalone Markets). После этого LSE приостановила торги расписками 27 российских компаний. Американские биржи NYSE и NASDAQ, на которых также торговались бумаги российских компаний, приостановили торги еще с 28 февраля. Но несколько компаний российского происхождения до сих пор торгуются и даже показывают положительную динамику.

Акции сталелитейного гиганта Evraz за две торговые сессии пятницы и понедельника (4 и 7 марта) на LSE подорожали на 45%. Во вторник, 8 марта, рост продолжился, и к 19.00 мск бумаги стоили на 7% выше закрытия (82,60 фунта стерлингов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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