LSE и NASDAQ закрыли доступ не всем российским бумагам

Российские активы становятся все менее привлекательными для инвестирования – индексные провайдеры MSCI и FTSE Russell на минувшей неделе заявили об исключении российских бумаг из своих индикаторов, отслеживающих развивающиеся рынки. MSCI Russia будет перенесен из развивающихся рынков (Emerging Markets) в отдельные (Standalone Markets). После этого LSE приостановила торги расписками 27 российских компаний. Американские биржи NYSE и NASDAQ, на которых также торговались бумаги российских компаний, приостановили торги еще с 28 февраля. Но несколько компаний российского происхождения до сих пор торгуются и даже показывают положительную динамику.