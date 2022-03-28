Мосбиржа начала торги всеми акциями

Расширение числа торгуемых инструментов потенциально сделает спрос розничных инвесторов менее концентрированным на голубых фишках, пишут аналитики «ВТБ Мои инвестиции». Но внимание частных инвесторов на «втором эшелоне» вряд ли сейчас обосновано: в условиях сильных движений на рынке премия за ликвидность растет, как и целесообразность оставаться в наиболее ликвидных историях.