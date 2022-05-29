Интерес к ОФЗ может вырасти на фоне падения ставок по депозитам

Интерес к ОФЗ может вырасти на фоне падения ставок по депозитамВ условиях снижения ключевой ставки эксперты советуют присмотреться к среднесрочным и длинным бумагам
Банк России 26 мая на внеочередном заседании снизил ключевую ставку на 3 п. п. до 11% годовых и дал недвусмысленный сигнал о возможности снижения ставки на следующем заседании. Свое решение регулятор объяснил необходимостью восстановить кредитование и, соответственно, экономическую активность, так как инфляция замедлилась на фоне сильного укрепления рубля, а риски для финансовой стабильности несколько снизились.
Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 10 июня – опрошенные «Ведомостями» аналитики уверены, что ставка будет снижена еще минимум на 1 п. п. Риторика ЦБ указывает на то, что 10 июня ключевая ставка будет снижена до 10%, а к концу этого года может опуститься до 8%, говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Если же дефляция будет усиливаться, эксперт не исключает более значительного снижения ставки в июне – до 9%.