Интерес к ОФЗ может вырасти на фоне падения ставок по депозитам

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 10 июня – опрошенные «Ведомостями» аналитики уверены, что ставка будет снижена еще минимум на 1 п. п. Риторика ЦБ указывает на то, что 10 июня ключевая ставка будет снижена до 10%, а к концу этого года может опуститься до 8%, говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Если же дефляция будет усиливаться, эксперт не исключает более значительного снижения ставки в июне – до 9%.