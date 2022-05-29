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Интерес к ОФЗ может вырасти на фоне падения ставок по депозитам

В условиях снижения ключевой ставки эксперты советуют присмотреться к среднесрочным и длинным бумагам
Инга Сангалова
Банк России 26 мая на внеочередном заседании снизил ключевую ставку на 3 п. п. до 11% годовых и дал недвусмысленный сигнал о возможности снижения ставки на следующем заседании / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России 26 мая на внеочередном заседании снизил ключевую ставку на 3 п. п. до 11% годовых и дал недвусмысленный сигнал о возможности снижения ставки на следующем заседании. Свое решение регулятор объяснил необходимостью восстановить кредитование и, соответственно, экономическую активность, так как инфляция замедлилась на фоне сильного укрепления рубля, а риски для финансовой стабильности несколько снизились.

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 10 июня – опрошенные «Ведомостями» аналитики уверены, что ставка будет снижена еще минимум на 1 п. п. Риторика ЦБ указывает на то, что 10 июня ключевая ставка будет снижена до 10%, а к концу этого года может опуститься до 8%, говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Если же дефляция будет усиливаться, эксперт не исключает более значительного снижения ставки в июне – до 9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных