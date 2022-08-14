Российский фондовый рынок выдержит двойной прессинг

Российский фондовый рынок выдержит двойной прессингНи дружественные нерезиденты, ни расконвертация расписок не приведут к обвалу котировок бумаг
На российском фондовом рынке 15 августа ожидаются сразу два значимых события: Мосбиржа открывает доступ нерезидентам из дружественных стран к торгам на рынке облигаций и запускается автоматическая конвертация депозитарных расписок в российские акции.
Изначально Мосбиржа планировала предоставить доступ дружественных нерезидентов к торгам на фондовом рынке с 8 августа, но 5 августа отменила открытие торгов на фондовом рынке, допустив нерезидентов только к срочному.
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