В Госдуме предложили раскрывать финотчетность рейтинговым агентствам

В Госдуме предложили раскрывать финотчетность рейтинговым агентствамБанк России считает, что к этому нужно стремиться
Финансовая отчетность российских публичных компаний может стать доступна рейтинговым агентствам. Инвесторам нужно владеть информацией, чтобы вкладывать в ценные бумаги, сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Ведомостям» в кулуарах Московского финансового форума: «Но сейчас информация закрыта в связи с антисанкционными решениями».
В реестре ЦБ есть четыре рейтинговых агентства, которые могли бы иметь доступ к информации об отчетности и давать свое квалифицированное заключение, говорит Аксаков. Это «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА), АКРА и Национальные кредитные рейтинги (НКР). Они, по мнению парламентария, могут использовать индексы, которые специально определят для ценных бумаг. Возможно, требования к рейтинговым агентствам будут повышены, уточнил Аксаков: они будут нести ответственность за утечку информации об эмитентах.
К раскрытию информации нужно возвращаться, заявил директор департамента стратегического развития финрынка ЦБ Михаил Ковригин на Московском финансовом форуме.
«Мы как минимум полагаем, что раскрытие финансовой информации, финансовой отчетности, пусть и в примерном виде, – то, к чему нужно стремиться с точки зрения контрсанкционной идеологии», – говорит Ковригин. По его мнению, «нужно посмотреть, что можно пока не показывать». Это может быть информация, которая говорит о консолидации, примерных бенефициарах или о физлицах, занимающихся управлением, предположил Ковригин.
С разрешения правительства от 12 марта российские эмитенты могут не публиковать подлежащую раскрытию информацию или раскрывать ее частично, если раскрытие данных несет риски попадания под санкции эмитента или его менеджмента. К таким данным, прежде всего, относятся годовая и полугодовая финансовые отчетности. Эти правила будут действовать до 31 декабря 2022 г.
Послаблениями воспользовались крупнейшие эмитенты – ММК, «Северсталь», АЛРОСА, Сбербанк, «ФосАгро». Этим могли воспользоваться и банки: на данный момент финансовым организациям разрешено не публиковать годовую и промежуточные финансовые отчетности, аудиторские заключения, данные о рисках и капитале за период с 31 декабря 2021 г. по 1 октября 2022 г. включительно. Регулятор также не будет раскрывать эти данные до 1 октября 2022 г.