В Госдуме предложили раскрывать финотчетность рейтинговым агентствам

В реестре ЦБ есть четыре рейтинговых агентства, которые могли бы иметь доступ к информации об отчетности и давать свое квалифицированное заключение, говорит Аксаков. Это «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА), АКРА и Национальные кредитные рейтинги (НКР). Они, по мнению парламентария, могут использовать индексы, которые специально определят для ценных бумаг. Возможно, требования к рейтинговым агентствам будут повышены, уточнил Аксаков: они будут нести ответственность за утечку информации об эмитентах.