Банки продолжают повышать ставку по депозитам

В начале декабря активность на рынке вкладов выросла, отмечают банкиры. Спрос растет не только из-за предновогодних акций, которые предлагают кредитные организации, но и за счет стабильного повышения доходности по депозитам и накопительным счетам с октября. При этом граждане отдают предпочтение среднесрочным вложениям, выяснили «Ведомости».