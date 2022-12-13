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Банки продолжают повышать ставку по депозитам

Они борются за новогодние бонусы клиентов и удерживают вкладчиков
Наталья Заруцкая
Средства населения являются важным источником ресурсной базы для многих банков, поэтому они вынуждены повышать ставки по депозитам и счетам / Наталья Селиверстова / РИА Новости

В начале декабря активность на рынке вкладов выросла, отмечают банкиры. Спрос растет не только из-за предновогодних акций, которые предлагают кредитные организации, но и за счет стабильного повышения доходности по депозитам и накопительным счетам с октября. При этом граждане отдают предпочтение среднесрочным вложениям, выяснили «Ведомости».

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по вкладам 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, поднялась с третьей декады сентября по третью декаду ноября на 0,76 п. п. до 7,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных