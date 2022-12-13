Банки продолжают повышать ставку по депозитам

Банки продолжают повышать ставку по депозитамОни борются за новогодние бонусы клиентов и удерживают вкладчиков
В начале декабря активность на рынке вкладов выросла, отмечают банкиры. Спрос растет не только из-за предновогодних акций, которые предлагают кредитные организации, но и за счет стабильного повышения доходности по депозитам и накопительным счетам с октября. При этом граждане отдают предпочтение среднесрочным вложениям, выяснили «Ведомости».
По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по вкладам 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, поднялась с третьей декады сентября по третью декаду ноября на 0,76 п. п. до 7,3%.
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