Набиуллина прокомментировала идею создания конкурента НСПК

Набиуллина прокомментировала идею создания конкурента НСПКПредседатель ЦБ за конкуренцию, но приватизировать НСПК пока преждевременно
Банк России выступает за конкуренцию и ничего не имеет против, если участники платежного рынка хотят создать альтернативу карте «Мир», но «они должны сами понять, насколько это финансово выгодно, вместо того, чтобы развивать иные конкурентные сервисы». Так председатель ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала журналистам в кулуарах ПМЭФ идею банков создать конкурента Национальной системе платежных карт (НСПК).
НСПК принадлежит Банку России. На ее базе, помимо карт «Мир», также развивается Система быстрых платежей (СБП).
Но создание соперника именно картам «Мир» – устаревший подход, полагает Набиуллина. «Сейчас на рынке не столько конкуренция одной карты с другой, сколько между разными способами платежей: СБП, собственные платежные сервисы банков, оплата по QR-кодам и другие разные схемы. Поэтому конкуренция обострилась», – отметила она.
Про обсуждение игроками платежного рынка возможности создания альтернативы «Миру» заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК 14 июня. По его словам, пока конкретных планов нет, но это вряд ли возможно сделать в рамках Сбербанка: «установка о создании альтернативы должна идти со стороны государства».
Греф видит два сценария развития конкуренции на платежном рынке. Первый из них – НСПК меняет свой статус и приватизируется, как и заложено изначально в законе о ее создании. Во втором варианте появляется еще один рыночный игрок, чтобы «можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование».
Но приватизацию НСПК Набиуллина считает преждевременной, потому что задача этой системы развивать общенациональную инфраструктуру и решения, которыми могут пользоваться все. «Если это будет частная монополия, она не будет лучше государственной, потому что сервисы будут развиваться в интересах частных акционеров, пусть даже их будет несколько. Но это вряд ли будет развитие общенациональной инфраструктуры. Там возможны конфликты интересов, если собственниками будут финансовые компании, которые сами ею пользуются», – пояснила свою позицию Набиуллина.
При этом относительно ценообразования НСПК глава ЦБ отметила, что «Мир» не повышала никаких тарифов после ухода в марте 2022 г. международных платежных систем Visa и Mastercard. По ее словам, цены у национальной системы, наоборот, всегда были ниже, чем у международных игроков, когда они работали на российском рынке.
Мнение рынка
Ранее создать альтернативную платежную систему предлагал и председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк, чтобы решить «вопрос международных расчетов», ставший актуальным с введением антироссийских санкций. А о приватизации НСПК в ноябре 2022 г. заявил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
ВТБ участвует в обсуждении инициативы по запуску новой системы, сказал журналистам 14 июня в кулуарах ПМЭФ зампред правления банка Анатолий Печатников. По его словам, это «большая ответственность и шаг», требующий значительных инвестиций. «Когда мы поймем, что новая система даст конечному клиенту, какой альтернативный набор продуктов и сервисов сможет предложить, – тогда можно будет заняться этим вопросом в практической плоскости», – отмечал банкир.
Другие игроки платежного рынка отнеслись к идее настороженно, писали ранее «Ведомости». Сделать действительно глобальную систему, сравнимую с платежной системой «Мир», одному банку будет достаточно сложно, нужен консорциум банков, отмечал заместитель председателя правления «Абсолют банка» Антон Павлов. Кроме того потребуются значительные изменения в законодательство, добавлял он.
Это повлечет за собой значительные трудозатраты на разработку, внедрение и поддержку, а также не ясно, как привлечь туда новых участников — банки, клиентов и магазины, говорил директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка «Ренессанс» Михаил Лейтес. Кроме того он напомнил, что ранее банками уже предпринимались попытки создания аналогичных систем, но они не нашли своих потребителей.
До 2014 г. на российском рынке уже существовали платежные системы, работающие с банковскими картами, такие как Сберкарт, Union Card, Объединенная расчетная система (ОРС), но в связи с отсутствием централизованного управления они не выдержали конкуренции с платежной системой «Мир», подтвердил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак.
При этом с юридической и технологической точек зрения создание второй платежной системы в России – задача реальная и выполнимая, считает Козак. Но в этом случае необходимо просчитать санкционные риски для трансграничных операций и подстроиться под специфику конкретной страны-партнера, добавил банкир. При работе на российском рынке следует понимать, что инициатива будет наименее интересна крупным банкам с собственной развитой инфраструктурой: большая часть их операций обрабатывается внутри собственной сети без участия платежных систем.
Время для создания альтернативной платежной системы еще не пришло, считает председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов. По его мнению, попытка построить систему межбанковских платежей для трансграничных расчетов быстро приведет к санкциям против ключевых участников. При этом если такие расчеты, хотя бы в дружественных валютах, сможет организовать уже санкционный банк, то другие участники проекта ему и не нужны – он легко заберет всех клиентов сам, считает банкир.