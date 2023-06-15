Набиуллина прокомментировала идею создания конкурента НСПК

Но приватизацию НСПК Набиуллина считает преждевременной, потому что задача этой системы развивать общенациональную инфраструктуру и решения, которыми могут пользоваться все. «Если это будет частная монополия, она не будет лучше государственной, потому что сервисы будут развиваться в интересах частных акционеров, пусть даже их будет несколько. Но это вряд ли будет развитие общенациональной инфраструктуры. Там возможны конфликты интересов, если собственниками будут финансовые компании, которые сами ею пользуются», – пояснила свою позицию Набиуллина.