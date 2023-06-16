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Финансы

Банк России раскрыл, какими будут первые операции с цифровым рублем

ЦБ начнет с открытия кошельков, переводов и оплаты товаров в магазинах
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Первыми операциями с цифровыми рублями, которые начнет через свою платформу проводить Банк России, станет открытие кошельков банкам, гражданам и бизнесу, рассказала журналистам в кулуарах ПМЭФа первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. ЦБ надеется на проведение реальных операций с цифровым рублем в июле - августе, уточнила она.

После открытия кошельков ЦБ начнет тестировать переводы в цифровых рублях между гражданами. 

Вместе с этим регулятор уже сформировал группу торгово-сервисных предприятий в 11 городах (Скоробогатова не раскрыла их названий), в которой будет пилотировать оплату товаров и услуг. Группу ЦБ отбирал совместно с банками. По словам Скоробогатовой, это торговые точки среднего уровня, которые работают в каждом городе под своим названием. Выбрать их надо было заранее из-за технических особенностей, которые надо было настроить совместно с банками и торговыми точками. 

Оплата в цифровых рублях в магазинах будет осуществляться по QR-коду. «Для нас оплата товаров и услуг более интересна с точки зрения практического опыта, чем переводы от физического лица физическому лицу», – отметила Скоробогатова.

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В мае Банк России сдал в промышленную эксплуатацию платформу цифрового рубля – она полностью готова к работе, отметила первый зампред ЦБ. До этого у регулятора был прототип. «Прототип – это когда ты смотришь, пробуешь и понимаешь, правильно ли вы заложили логику, а промышленное решение – это то, на чем ты уже можешь проводить операции», – объяснила она.

По словам Скоробогатовой, 13 банков, участвующих в пилоте, подтверждают техническую готовность – теперь ЦБ только ждет закона, чтобы начать первые операции. Как уточнил в ходе сессии на ПМЭФе глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, принять закон планируется успеть в весеннюю сессию.

Ранее ожидалось, что тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах начнется в апреле 2023 г. Но потом старт переносился несколько раз — из-за отсутствия закона. Аксаков ранее объяснял, что начало тестирования цифрового рубля придется отложить, так как законодательная база для его проведения пока не готова, а его осуществление при экспериментальном правовом режиме не предполагается. 

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В апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что после пилотирования цифрового рубля на небольшом количестве клиентов Банк России сможет предложить его всем. По ее словам, цифровой рубль – это третья форма денег и люди будут сами решать, какой формой российских денег они будут пользоваться. Глава ЦБ также считает, что новая форма национальной валюты позволит уменьшить зависимость россиян от комиссионной политики банков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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