Банк России раскрыл, какими будут первые операции с цифровым рублем

Вместе с этим регулятор уже сформировал группу торгово-сервисных предприятий в 11 городах (Скоробогатова не раскрыла их названий), в которой будет пилотировать оплату товаров и услуг. Группу ЦБ отбирал совместно с банками. По словам Скоробогатовой, это торговые точки среднего уровня, которые работают в каждом городе под своим названием. Выбрать их надо было заранее из-за технических особенностей, которые надо было настроить совместно с банками и торговыми точками.