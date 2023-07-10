Консорциум инвесторов выкупит «Точку» за 41,5 млрд рублей

Консорциум инвесторов выкупит «Точку» за 41,5 млрд рублейСреди покупателей оказались топ-менеджеры банка и «Интеррос»
Банк непрофильных активов «Траст» продал «Точку»: 90,01% акций банка для предпринимателей выкупит консорциум инвесторов, куда вошел его топ-менеджмент, «Интеррос» Владимира Потанина и другие компании. Это следует из сообщений «Траста» и «Интерроса». Финальная цена сделки составила 41,5 млрд руб. при начальной в 24,7 млрд руб.
В лот вошли АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк, капитал которого составляет 7,36 млрд руб. Сделку планируют завершить в III квартале.
По результатам сделки никто из инвесторов не будет иметь контроль в компании, а управлять «Точкой» продолжит нынешняя команда, говорится в сообщении «Интерроса». В ходе диалога с потенциальными акционерами стало понятно, что сохранить операционную самостоятельность банка будет трудновыполнимо, приводятся в релизе слова генерального директора «Точки» Андрея Завадских. Поэтому менеджмент банка принял решение создать консорциум, в котором нет мажоритарного инвестора, что «дает команде «Точки» максимум свободы для развития бизнеса и гарантирует сохранность культуры и команды».
В релизе «Интерроса» говорится, что сейчас консорциум инвесторов уже контролирует 9,99% акций «Точки» через компанию Catalytic People Ltd.
«Траст» стал владеть «Точкой» в феврале 2022 г. – банк «ФК Открытие» передал ему свою долю незадолго до попадания под блокирующие санкции. Еще 9,9% «Точки» на момент сделки с «Трастом» принадлежали основателям цифрового банка Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву через кипрскую Catalytic People Ltd. Миноритарии «Точки» оспаривали сделку «Открытия» с «Трастом», но в итоге отозвали иск. В марте 9,9% «Точки» были проданы Invest Finance LLC, подконтрольной владельцам S7 – семье Филевых.
В будущем «Точка» планирует расширить состав акционеров, в том числе за счет международных компаний, отмечается в релизе банка. Интерес к консорциуму проявляет ряд технологических компаний, в том числе VK. Представитель VK подтвердил «Ведомостям», что там рассматривают предложение стать акционером, но возможную долю не назвал.
Заявки на участие в аукционе подавали 7 компаний, включая Альфа-банк и Росбанк, писал «Коммерсантъ». Помимо этого покупку банка также рассматривали Qiwi и Совкомбанк, но позже они отказались от участия. Не стал рассматривать покупку и ВТБ, сообщал его предправления Андрей Костин.
«Точка» получил банковскую лицензию лишь в январе 2023 г. – до этого, с 2015 г., организация работала в формате цифрового банка на базе лицензий других кредитных организаций, в частности банка «ФК Открытие». В 2018 г. «ФК Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие «Точка», в котором у «ФК Открытия» было 50% плюс 1 акция, у Qiwi – 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People – 10% минус 1 акция. В 2021 г. Qiwi продала свою долю «ФК Открытие» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб.
По итогам 2022 г. чистая прибыль «Точки» по РСБУ составила 6,2 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза в сравнении с годом ранее. За первые два месяца 2023 г. этот показатель находился на уровне 1,1 млрд руб. По данным «Траста», активными клиентами «Точки» являются 400 000 человек.