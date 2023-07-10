Консорциум инвесторов выкупит «Точку» за 41,5 млрд рублей

«Точка» получил банковскую лицензию лишь в январе 2023 г. – до этого, с 2015 г., организация работала в формате цифрового банка на базе лицензий других кредитных организаций, в частности банка «ФК Открытие». В 2018 г. «ФК Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие «Точка», в котором у «ФК Открытия» было 50% плюс 1 акция, у Qiwi – 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People – 10% минус 1 акция. В 2021 г. Qiwi продала свою долю «ФК Открытие» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб.