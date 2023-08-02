Фонд с африканскими корнями требует через суд разблокировать счет типа С

Зарегистрированный на Британских Виргинских островах Baobab Global Fund подал иск к Райффайзенбанку в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки. Компания просит суд обязать банк дать ей доступ к заблокированным на специальном счете типа С 11,6 млн акций Сбербанка и 106 701 – «Магнита», депозитарием по которым является Райффайзенбанк. Суммарная стоимость бумаг обеих компаний на Мосбирже составляет сейчас 3,7 млрд руб. Baobab требует разблокировать счет типа С либо открыть новый, незаблокированный, и зачислить бумаги туда. Помимо этого фонд требует прекратить учет активов на обособленном счете типа С и обязать Райффайзенбанк открыть ему обычный банковский счет, на который будет начисляться доход по бумагам, включая дивиденды.