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Фонд с африканскими корнями требует через суд разблокировать счет типа С

Во время конвертации расписок Райффайзенбанк заморозил там акции «Сбера» и «Магнита»
Софья Шелудченко
Фонд требует обязать Райффайзенбанк открыть ему обычный банковский счет, на который будет начисляться доход по бумагам, включая дивиденды / Андрей Гордеев / Ведомости

Зарегистрированный на Британских Виргинских островах Baobab Global Fund подал иск к Райффайзенбанку в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки. Компания просит суд обязать банк дать ей доступ к заблокированным на специальном счете типа С 11,6 млн акций Сбербанка и 106 701 – «Магнита», депозитарием по которым является Райффайзенбанк. Суммарная стоимость бумаг обеих компаний на Мосбирже составляет сейчас 3,7 млрд руб. Baobab требует разблокировать счет типа С либо открыть новый, незаблокированный, и зачислить бумаги туда. Помимо этого фонд требует прекратить учет активов на обособленном счете типа С и обязать Райффайзенбанк открыть ему обычный банковский счет, на который будет начисляться доход по бумагам, включая дивиденды.

Суд оставил иск без движения до 25 августа из-за нарушения фондом ряда процессуальных норм: Baobab не предоставил информации о своих бенефициарах, а также данных об оплате пошлины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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