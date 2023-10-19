РНПК начала бороться с задержкой платежей по договорам

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) намерена бороться с задержками платежей по договорам и хочет иметь возможность расторгать их в таких случаях – компания разослала страховщикам проект под названием «Стандартные оговорки о расторжении для договоров факультативного перестрахования». Копия документа есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два собеседника в страховщиках и два в страховых брокерах. Мнения игроков РНПК собирает до 8 ноября, ее представитель от комментариев отказался.