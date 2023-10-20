Россельхозбанк обновит логотип группы

Аббревиатура для ребрендинга очень удобна, продолжает эксперт: у нее нет коннотации, к тому же, это хороший способ скрыть свою географическую или отраслевую принадлежность. Текущие клиенты узнают свой банк, а новые не станут задумываться над расшифровкой. Аббревиатура также позволяет сохранить преемственность и удобна для выстраивания дизайн-системы логотипов направлений, отмечает Луканина: новую айдентику уже можно увидеть в образовательных и цифровых проектах РСХБ.