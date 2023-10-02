РСХБ консолидирует бизнес-активы под одним юридическим лицом
Россельхозбанк консолидирует свои бизнес-активы на базе дочерней компании «РСХБ Финансовые услуги». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.
Первый зампред правления банка Кирилл Левин сообщил, что для повышения эффективности управления группой банка было принято решение консолидировать бизнес-активы банка под одним юридическим лицом. «РСХБ Финансовые услуги» создано специально для оптимизации структуры группы банка.
«РСХБ Финансовые услуги» зарегистрировали 12 сентября. Уставный капитал компании – 22,75 млрд руб., ее возглавляет Иван Куракин.
В июне 2022 г. ЕС ввел санкции против Россельхозбанка, банк отключили от системы SWIFT. Кроме того, Россельхозбанк попал под санкции Великобритании, Японии, Австралии и Канады и находится под секторальными санкциями США. В ноябре 2022 г. источники сообщали, что Россия обратилась к ЕС с просьбой смягчить санкции в отношении Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна и удобрений.
3 сентября дипломатические источники в ООН рассказали, что Россельхозбанк не собираются подключать к к системе платежей SWIFT ради зерновой сделки. 6 сентября МИД России сообщил, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре предложения для возобновления участия России в зерновой сделке, в том числе SWIFT для «дочки» Россельхозбанка. 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал открыть SWIFT для Россельхозбанка, а не для его «дочки».
Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля из-за отсутствия прогресса в реализации российской части сделки, которая предполагает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса».