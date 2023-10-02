РСХБ консолидирует бизнес-активы под одним юридическим лицом

3 сентября дипломатические источники в ООН рассказали, что Россельхозбанк не собираются подключать к к системе платежей SWIFT ради зерновой сделки. 6 сентября МИД России сообщил, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре предложения для возобновления участия России в зерновой сделке, в том числе SWIFT для «дочки» Россельхозбанка. 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал открыть SWIFT для Россельхозбанка, а не для его «дочки».