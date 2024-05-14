Английский суд запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в России

Английский суд запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в РоссииBarclays признает долг в 13 млрд рублей, но госкорпорация не хочет судиться в Лондоне
Крупный британский банк Barclays добился в Высоком суде Англии и Уэльса запрета для госкорпорации «ВЭБ.РФ» судиться с ним по соглашению о валютных свопах где-либо, кроме Лондонского международного арбитражного суда (LCIA). Решение Высокого суда опубликовано на его сайте 10 мая.
Валютный своп представляет собой обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем. Изначально даты завершения свопов приходились на 2023–2025 гг., но сделки по спорным соглашениям прекращены Barclays досрочно из-за введения против ВЭБа международных санкций в феврале – марте 2022 г., писали «Ведомости». Из-за этого у банка возникла обязанность выплатить ВЭБу неустойку, которую Barclays не отрицает – в переписке стороны даже согласовали сумму почти в $148 млн (13 млрд руб.). Но Barclays утверждал, что не может платить из-за санкций. В итоге в мае 2023 г. ВЭБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с банка задолженности.