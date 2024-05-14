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Английский суд запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в России

Barclays признает долг в 13 млрд рублей, но госкорпорация не хочет судиться в Лондоне
Артем Кульша
ВЭБ не хочет судиться в Лондоне, потому что не ожидает справедливого решения/ Алексей Орлов / Ведомости

Крупный британский банк Barclays добился в Высоком суде Англии и Уэльса запрета для госкорпорации «ВЭБ.РФ» судиться с ним по соглашению о валютных свопах где-либо, кроме Лондонского международного арбитражного суда (LCIA). Решение Высокого суда опубликовано на его сайте 10 мая.

Валютный своп представляет собой обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем. Изначально даты завершения свопов приходились на 2023–2025 гг., но сделки по спорным соглашениям прекращены Barclays досрочно из-за введения против ВЭБа международных санкций в феврале – марте 2022 г., писали «Ведомости». Из-за этого у банка возникла обязанность выплатить ВЭБу неустойку, которую Barclays не отрицает – в переписке стороны даже согласовали сумму почти в $148 млн (13 млрд руб.). Но Barclays утверждал, что не может платить из-за санкций. В итоге в мае 2023 г. ВЭБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с банка задолженности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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