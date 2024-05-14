Английский суд запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в России

Валютный своп представляет собой обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем. Изначально даты завершения свопов приходились на 2023–2025 гг., но сделки по спорным соглашениям прекращены Barclays досрочно из-за введения против ВЭБа международных санкций в феврале – марте 2022 г., писали «Ведомости». Из-за этого у банка возникла обязанность выплатить ВЭБу неустойку, которую Barclays не отрицает – в переписке стороны даже согласовали сумму почти в $148 млн (13 млрд руб.). Но Barclays утверждал, что не может платить из-за санкций. В итоге в мае 2023 г. ВЭБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с банка задолженности.