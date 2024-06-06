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Акционер «Фосагро» подал иск к Credit Suisse на 1,3 млрд рублей

Шансы «Адорабеллы» на победу высоки, говорят юристы
Артем Кульша
Один из акционеров «Фосагро» требует от Credit Suisse и российских «дочек» банка почти 1,3 млрд/ Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению крупный иск акционера производителя удобрений «Фосагро», международной компании «Адорабелла», к компаниям швейцарской банковской группы Credit Suisse, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска – почти 1,3 млрд руб. Ответчиками проходят швейцарская Credit Suisse AG и ее российские «дочки» – банк «Кредит свисс Москва» и ООО «Кредит свисс секьюритиз Москва».

«Адорабелла» требует признать отсутствующим свое обязательство по уплате банковских комиссий и расходов в связи с прекращением с апреля 2022 г. действия базового соглашения (какого именно, не уточняется). Также международная компания просит суд солидарно взыскать с ответчиков денежные средства в долларах США и швейцарских франках в размере стоимости заблокированных ценных бумаг, невыплаченного купонного дохода, необоснованно списанных банковских комиссий и расходов, а также проценты за пользование денежными средствами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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