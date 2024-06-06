Акционер «Фосагро» подал иск к Credit Suisse на 1,3 млрд рублей

Акционер «Фосагро» подал иск к Credit Suisse на 1,3 млрд рублейШансы «Адорабеллы» на победу высоки, говорят юристы
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению крупный иск акционера производителя удобрений «Фосагро», международной компании «Адорабелла», к компаниям швейцарской банковской группы Credit Suisse, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска – почти 1,3 млрд руб. Ответчиками проходят швейцарская Credit Suisse AG и ее российские «дочки» – банк «Кредит свисс Москва» и ООО «Кредит свисс секьюритиз Москва».
«Адорабелла» требует признать отсутствующим свое обязательство по уплате банковских комиссий и расходов в связи с прекращением с апреля 2022 г. действия базового соглашения (какого именно, не уточняется). Также международная компания просит суд солидарно взыскать с ответчиков денежные средства в долларах США и швейцарских франках в размере стоимости заблокированных ценных бумаг, невыплаченного купонного дохода, необоснованно списанных банковских комиссий и расходов, а также проценты за пользование денежными средствами.