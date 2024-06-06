«СберСтрахование жизни» рассчитывает увеличить прибыль почти на четверть в 2024 году

«Прежде всего мы планируем расти за счет ДСЖ (долевое страхование жизни. – «Ведомости»), видим в нем очень большой потенциал. Предыдущее десятилетие было эрой инвестиционного страхования жизни (ИСЖ, компания перестала продавать этот продукт в 2022 г.), а следующие 10 лет, по нашему прогнозу, станут эрой ДСЖ», – заявил топ-менеджер. Кобзарь отметил, что стратегия страховщика до 2026 г. предполагает рост операционного дохода и чистой прибыли, а с 2025 г. в компании ожидают роста показателей на уровне, превышающем инфляцию.