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«СберСтрахование жизни» рассчитывает увеличить прибыль почти на четверть в 2024 году

Эксперты считают план реализуемым
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

«Сбербанк страхование жизни» прогнозирует чистую прибыль по МСФО в размере 45–48 млрд руб. по итогам 2024 г. – это на 16–24% больше, чем в 2023 г., рассказал в интервью «Ведомостям» генеральный директор компании, вице-президент Сбербанка Игорь Кобзарь. В прошлом году «дочка» Сбербанка увеличила чистую прибыль на 17,7% и заработала 38,6 млрд руб.

«Прежде всего мы планируем расти за счет ДСЖ (долевое страхование жизни. – «Ведомости»), видим в нем очень большой потенциал. Предыдущее десятилетие было эрой инвестиционного страхования жизни (ИСЖ, компания перестала продавать этот продукт в 2022 г.), а следующие 10 лет, по нашему прогнозу, станут эрой ДСЖ», – заявил топ-менеджер. Кобзарь отметил, что стратегия страховщика до 2026 г. предполагает рост операционного дохода и чистой прибыли, а с 2025 г. в компании ожидают роста показателей на уровне, превышающем инфляцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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