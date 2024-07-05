ЦБ раскритиковал субсидирование застройщиками низких ставок по ипотеке

Граждане не до конца понимают, что за счет таких субсидий на самом деле увеличивается стоимость жилья и потом продать такую квартиру за эту цену будет нереально, подчеркнул Данилов. Сейчас вопрос снижения ставок за счет субсидий и комиссий является одним из предметов «жесткого обсуждения» в рамках комитета ЦБ по стандартам, рассказал он. По его словам, Центробанк пропишет в ипотечном стандарте формулировку, что не должно быть комиссий, которые «оплачивает в конечном итоге сам заемщик, которые приводят к росту стоимости жилья и идут из кошелька самого заемщика».