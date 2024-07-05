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ЦБ раскритиковал субсидирование застройщиками низких ставок по ипотеке

За счет таких субсидий стоимость жилья на самом деле увеличивается
Наталья Заруцкая
Екатерина Волкова
Застройщики применяют все возможные инструменты продаж, потому что есть текущие строящиеся проекты, останавливать продажи по которым не имеет смысла/ Ведомости

Банк России недоволен, что после окончания массовой льготной ипотечной программы под 8% банки продолжили выдавать жилищные кредиты на новостройки по невысоким ставкам, полученным за счет их субсидирования застройщиками. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в кулуарах Финансового конгресса. «Нам не нравится история с комиссиями», – подчеркнул он. Данилов отметил, что лучше бы банки и застройщики давали скидку заемщикам. По данным Дом.РФ, на конец июня средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки немного превышала 18%.

Граждане не до конца понимают, что за счет таких субсидий на самом деле увеличивается стоимость жилья и потом продать такую квартиру за эту цену будет нереально, подчеркнул Данилов. Сейчас вопрос снижения ставок за счет субсидий и комиссий является одним из предметов «жесткого обсуждения» в рамках комитета ЦБ по стандартам, рассказал он. По его словам, Центробанк пропишет в ипотечном стандарте формулировку, что не должно быть комиссий, которые «оплачивает в конечном итоге сам заемщик, которые приводят к росту стоимости жилья и идут из кошелька самого заемщика».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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