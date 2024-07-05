ЦБ раскритиковал субсидирование застройщиками низких ставок по ипотеке

ЦБ раскритиковал субсидирование застройщиками низких ставок по ипотекеЗа счет таких субсидий стоимость жилья на самом деле увеличивается
Банк России недоволен, что после окончания массовой льготной ипотечной программы под 8% банки продолжили выдавать жилищные кредиты на новостройки по невысоким ставкам, полученным за счет их субсидирования застройщиками. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в кулуарах Финансового конгресса. «Нам не нравится история с комиссиями», – подчеркнул он. Данилов отметил, что лучше бы банки и застройщики давали скидку заемщикам. По данным Дом.РФ, на конец июня средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки немного превышала 18%.
Граждане не до конца понимают, что за счет таких субсидий на самом деле увеличивается стоимость жилья и потом продать такую квартиру за эту цену будет нереально, подчеркнул Данилов. Сейчас вопрос снижения ставок за счет субсидий и комиссий является одним из предметов «жесткого обсуждения» в рамках комитета ЦБ по стандартам, рассказал он. По его словам, Центробанк пропишет в ипотечном стандарте формулировку, что не должно быть комиссий, которые «оплачивает в конечном итоге сам заемщик, которые приводят к росту стоимости жилья и идут из кошелька самого заемщика».