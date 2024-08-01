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Верховный суд признал недружественных арбитров необъективными к россиянам

Позиция ВС противоречива, а ее последствия могут быть катастрофическими, считают юристы
Артем Кульша
Лондонский арбитраж FOSFA взыскал с российской компании в пользу немецкой более $600 000, решение оспаривалось в ВС/ Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитры с гражданством недружественных стран, которые рассматривают споры с участием отечественных компаний в иностранных юрисдикциях, априори пристрастны и необъективны по отношению к россиянам, «пока нет данных, указывающих [на] обратное». К такому выводу пришел Верховный суд России (ВС). Он рассматривал жалобу «Новосибирскхлебопродукта» на признание и исполнение в России решения лондонской Федерации ассоциаций торговли масличными культурами, семенами и жирами (FOSFA) – ее арбитраж постановил взыскать с российской компании $600 000 в пользу немецкой С. Thiwissen. Спор рассудили арбитры из недружественных Украины, Великобритании и Дании – этот факт стал одним из оснований для ВС отменить предыдущие решения российских судов, ранее признавших вердикт FOSFA, и отправить дело на новое рассмотрение. «Ведомости» ознакомились с решением ВС.

В дело также вмешалась Генпрокуратура – в середине июля ведомство направило в ВС заявление о вступлении в спор «в целях обеспечения законности, экономической и продовольственной безопасности государства, пресечения реализации через российскую судебную систему внутри страны санкционной политики коллективного Запада», писал ТАСС. Силовики указали на недружественное гражданство арбитров и обвинили российские арбитражные суды в игнорировании того обстоятельства, что «Новосибирскхлебопродукт» участвует в хранении стратегического запаса зерна, в том числе обеспечивает продовольственную безопасность Санкт-Петербурга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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