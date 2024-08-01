Верховный суд признал недружественных арбитров необъективными к россиянам

Арбитры с гражданством недружественных стран, которые рассматривают споры с участием отечественных компаний в иностранных юрисдикциях, априори пристрастны и необъективны по отношению к россиянам, «пока нет данных, указывающих [на] обратное». К такому выводу пришел Верховный суд России (ВС). Он рассматривал жалобу «Новосибирскхлебопродукта» на признание и исполнение в России решения лондонской Федерации ассоциаций торговли масличными культурами, семенами и жирами (FOSFA) – ее арбитраж постановил взыскать с российской компании $600 000 в пользу немецкой С. Thiwissen. Спор рассудили арбитры из недружественных Украины, Великобритании и Дании – этот факт стал одним из оснований для ВС отменить предыдущие решения российских судов, ранее признавших вердикт FOSFA, и отправить дело на новое рассмотрение. «Ведомости» ознакомились с решением ВС.