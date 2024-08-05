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ЦБ озвучил предложения по развитию безналичной оплаты в регионах

Среди них разработка местных программ стимулирования предпринимателей
Наталья Заруцкая
Дмитрий Гринкевич
Максим Стулов / Ведомости

Банк России предлагает разработать региональные программы стимулирования предпринимателей, принимающих оплату картами и с использованием СБП, чтобы повысить уровень приема безналичных платежей в регионах. Эта и ряд других инициатив содержатся в презентации регулятора по развитию безналичной оплаты (есть в распоряжении «Ведомостей»). Мероприятия по повышению финансовой доступности и развитию безналичных расчетов проводятся Банком России на постоянной основе на всей территории страны, сказал «Ведомостям» его представитель.

Еще одна идея – на уровне нормативных актов включить обязательность приема безналичной оплаты для всех организаций или проектов, получающих бюджетное финансирование. Также ЦБ предлагает перевести субсидии и компенсации, выплачиваемые из бюджета, на механизм электронного сертификата, который активируется только при условии безналичной оплаты. Электронный сертификат – это инструмент, который предоставляет возможность самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов при наличии оснований на получение мер государственной поддержки в натуральной форме. Для развития безналичной оплаты в регионах среди инициатив есть и запуск на базе карты «Мир» таких проектов, как карта жителя региона/города, транспортная карта, карта студента, карта школьника, карта туриста и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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