ЦБ озвучил предложения по развитию безналичной оплаты в регионах

ЦБ озвучил предложения по развитию безналичной оплаты в регионахСреди них разработка местных программ стимулирования предпринимателей
Банк России предлагает разработать региональные программы стимулирования предпринимателей, принимающих оплату картами и с использованием СБП, чтобы повысить уровень приема безналичных платежей в регионах. Эта и ряд других инициатив содержатся в презентации регулятора по развитию безналичной оплаты (есть в распоряжении «Ведомостей»). Мероприятия по повышению финансовой доступности и развитию безналичных расчетов проводятся Банком России на постоянной основе на всей территории страны, сказал «Ведомостям» его представитель.
Еще одна идея – на уровне нормативных актов включить обязательность приема безналичной оплаты для всех организаций или проектов, получающих бюджетное финансирование. Также ЦБ предлагает перевести субсидии и компенсации, выплачиваемые из бюджета, на механизм электронного сертификата, который активируется только при условии безналичной оплаты. Электронный сертификат – это инструмент, который предоставляет возможность самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов при наличии оснований на получение мер государственной поддержки в натуральной форме. Для развития безналичной оплаты в регионах среди инициатив есть и запуск на базе карты «Мир» таких проектов, как карта жителя региона/города, транспортная карта, карта студента, карта школьника, карта туриста и др.