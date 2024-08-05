ЦБ озвучил предложения по развитию безналичной оплаты в регионах

Еще одна идея – на уровне нормативных актов включить обязательность приема безналичной оплаты для всех организаций или проектов, получающих бюджетное финансирование. Также ЦБ предлагает перевести субсидии и компенсации, выплачиваемые из бюджета, на механизм электронного сертификата, который активируется только при условии безналичной оплаты. Электронный сертификат – это инструмент, который предоставляет возможность самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов при наличии оснований на получение мер государственной поддержки в натуральной форме. Для развития безналичной оплаты в регионах среди инициатив есть и запуск на базе карты «Мир» таких проектов, как карта жителя региона/города, транспортная карта, карта студента, карта школьника, карта туриста и др.