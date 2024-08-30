Траты бюджета по льготной ипотеке могут составить 1,2 трлн рублей за 10 лет

Среднегодовая ключевая ставка в базовом сценарии ЦБ будет в диапазоне 16,9–17,4% в 2024 г. и опустится до 14–16% в следующем. В 2026 г. ставка останется двузначной – 10–11%, а в 2027 г. снизится до 7,5–8,5%. В базовом сценарии ЦБ не предполагает значительного изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта: ситуация будет развиваться по текущим трендам и без новых шоков, говорится в докладе. При этом введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются.