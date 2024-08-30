Траты бюджета по льготной ипотеке могут составить 1,2 трлн рублей за 10 лет

Траты бюджета по льготной ипотеке могут составить 1,2 трлн рублей за 10 летТакая оценка ЦБ учитывает динамику ключевой ставки в соответствии с базовым прогнозом
Расходы бюджета на субсидии банкам по льготной ипотеке под 8% с господдержкой, выдачи которой завершились 1 июля, могут составить до 1,2 трлн руб. в течение сроков возврата уже предоставленных кредитов, пишет Банк России в своем проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики до 2027 г. Свою оценку ЦБ дает, исходя из предположения, что динамика ключевой ставки будет соответствовать базовому прогнозу, а кредиты будут погашаться равномерно в течение 10 лет. С весны 2020 г., когда начала работать программа массовой льготной ипотеки, бюджет потратил на субсидии банкам 500 млрд руб., говорится в докладе ЦБ.
Среднегодовая ключевая ставка в базовом сценарии ЦБ будет в диапазоне 16,9–17,4% в 2024 г. и опустится до 14–16% в следующем. В 2026 г. ставка останется двузначной – 10–11%, а в 2027 г. снизится до 7,5–8,5%. В базовом сценарии ЦБ не предполагает значительного изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта: ситуация будет развиваться по текущим трендам и без новых шоков, говорится в докладе. При этом введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются.