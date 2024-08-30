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Траты бюджета по льготной ипотеке могут составить 1,2 трлн рублей за 10 лет

Такая оценка ЦБ учитывает динамику ключевой ставки в соответствии с базовым прогнозом
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Расходы бюджета на субсидии банкам по льготной ипотеке под 8% с господдержкой, выдачи которой завершились 1 июля, могут составить до 1,2 трлн руб. в течение сроков возврата уже предоставленных кредитов, пишет Банк России в своем проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики до 2027 г. Свою оценку ЦБ дает, исходя из предположения, что динамика ключевой ставки будет соответствовать базовому прогнозу, а кредиты будут погашаться равномерно в течение 10 лет. С весны 2020 г., когда начала работать программа массовой льготной ипотеки, бюджет потратил на субсидии банкам 500 млрд руб., говорится в докладе ЦБ.

Среднегодовая ключевая ставка в базовом сценарии ЦБ будет в диапазоне 16,9–17,4% в 2024 г. и опустится до 14–16% в следующем. В 2026 г. ставка останется двузначной – 10–11%, а в 2027 г. снизится до 7,5–8,5%. В базовом сценарии ЦБ не предполагает значительного изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта: ситуация будет развиваться по текущим трендам и без новых шоков, говорится в докладе. При этом введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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