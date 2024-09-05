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/ Финансы

Каждый четвертый россиянин считает себя финансово грамотным

Сейчас граждан интересуют сбережения и их защита
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Почти каждый четвертый россиянин оценивает свои знания по финансовым вопросам как «хорошие» (19%) или «отличные» (5%). С 2008 г. собственная оценка знаний финансовых вопросов у граждан выросла в 2 раза – с 12 до 24%, следует из опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Чаще других уверенность в собственных знаниях демонстрируют жители городов, люди в возрасте 18–34 лет, руководители разного уровня и россияне, имеющие высокий уровень дохода, отмечается в документе.

Аналитический центр НАФИ провел всероссийский опрос 1600 респондентов в июне 2024 г. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует молодое население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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