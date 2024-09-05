Каждый четвертый россиянин считает себя финансово грамотным

Каждый четвертый россиянин считает себя финансово грамотнымСейчас граждан интересуют сбережения и их защита
Почти каждый четвертый россиянин оценивает свои знания по финансовым вопросам как «хорошие» (19%) или «отличные» (5%). С 2008 г. собственная оценка знаний финансовых вопросов у граждан выросла в 2 раза – с 12 до 24%, следует из опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Чаще других уверенность в собственных знаниях демонстрируют жители городов, люди в возрасте 18–34 лет, руководители разного уровня и россияне, имеющие высокий уровень дохода, отмечается в документе.
Аналитический центр НАФИ провел всероссийский опрос 1600 респондентов в июне 2024 г. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует молодое население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.