Каждый четвертый россиянин считает себя финансово грамотным

Почти каждый четвертый россиянин оценивает свои знания по финансовым вопросам как «хорошие» (19%) или «отличные» (5%). С 2008 г. собственная оценка знаний финансовых вопросов у граждан выросла в 2 раза – с 12 до 24%, следует из опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Чаще других уверенность в собственных знаниях демонстрируют жители городов, люди в возрасте 18–34 лет, руководители разного уровня и россияне, имеющие высокий уровень дохода, отмечается в документе.