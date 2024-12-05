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В ВТБ назвали крипту «одной из голов многоголового змея» – международных расчетов

Первый зампред банка Пьянов не ждет широкого использования криптовалют в расчетах через границу
Артем Кульша
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Криптовалюты могут быть лишь «одной из голов многоголового змея» – внешнеторговых расчетов, заявил «Ведомостям» первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах форума «Россия зовет!». «Система [международных] расчетов до появления какого-то централизованного решения будет развиваться как многоголовый змей, когда отрубание головы не убивает это животное», – считает банкир.

Одним из препятствий для действительно широкого использования крипты в расчетах с зарубежными контрагентами Пьянов назвал то, что криптобиржи якобы контролируются спецслужбами недружественных стран. Поэтому крупные отечественные компании могут осуществлять лишь небольшую часть своей внешнеэкономической деятельности в крипте, считает он. «Это не может быть монопольным решением», – уверен зампред. Зато физические лица «легко могут уйти» в криптовалюты, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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