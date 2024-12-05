В ВТБ назвали крипту «одной из голов многоголового змея» – международных расчетов

Одним из препятствий для действительно широкого использования крипты в расчетах с зарубежными контрагентами Пьянов назвал то, что криптобиржи якобы контролируются спецслужбами недружественных стран. Поэтому крупные отечественные компании могут осуществлять лишь небольшую часть своей внешнеэкономической деятельности в крипте, считает он. «Это не может быть монопольным решением», – уверен зампред. Зато физические лица «легко могут уйти» в криптовалюты, добавил он.