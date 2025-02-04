У граждан появилось больше возможностей для оформления европротокола

Европротокол представляет собой упрощенный способ оформления документов о ДТП, позволяющий обойтись без вызова ГАИ и необходимости в дальнейшем получать там документы об аварии. Европротокол позволяет оформить аварию с участием двух машин (у владельцев есть ОСАГО) и ущербом до 100 000 руб., если в ДТП нет пострадавших, ущерба другому имуществу и разногласий у участников.