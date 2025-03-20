Страховые брокеры снова обсуждают с ЦБ представительство обеих сторон сделки

Страховые брокеры снова обсуждают с ЦБ представительство обеих сторон сделкиСейчас при страховании коммерческих рисков они могут представлять интересы либо страхователя, либо страховщика
Страховые брокеры вновь обсуждают с Банком России возможность одновременного коммерческого представительства – это ситуация, когда брокер может консультировать обе стороны страховой сделки. О возобновлении диалога с регулятором 19 марта сообщила на пресс-конференции Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) председатель совета Катерина Якунина.
Участвуя в заключении договора, брокеры сейчас могут представлять интересы либо страхователя, либо страховщика, также они обязаны уведомить об этом вторую сторону договора. Но на практике сложилась модель, при которой брокеры одновременно представляют интересы как страховой компании, так и ее клиента, рассказала Якунина. Цель АПСБ – законодательно закрепить такую возможность.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам