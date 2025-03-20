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Страховые брокеры снова обсуждают с ЦБ представительство обеих сторон сделки

Сейчас при страховании коммерческих рисков они могут представлять интересы либо страхователя, либо страховщика
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Страховые брокеры вновь обсуждают с Банком России возможность одновременного коммерческого представительства – это ситуация, когда брокер может консультировать обе стороны страховой сделки. О возобновлении диалога с регулятором 19 марта сообщила на пресс-конференции Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) председатель совета Катерина Якунина.

Участвуя в заключении договора, брокеры сейчас могут представлять интересы либо страхователя, либо страховщика, также они обязаны уведомить об этом вторую сторону договора. Но на практике сложилась модель, при которой брокеры одновременно представляют интересы как страховой компании, так и ее клиента, рассказала Якунина. Цель АПСБ – законодательно закрепить такую возможность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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