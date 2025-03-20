Страховые брокеры снова обсуждают с ЦБ представительство обеих сторон сделки

Участвуя в заключении договора, брокеры сейчас могут представлять интересы либо страхователя, либо страховщика, также они обязаны уведомить об этом вторую сторону договора. Но на практике сложилась модель, при которой брокеры одновременно представляют интересы как страховой компании, так и ее клиента, рассказала Якунина. Цель АПСБ – законодательно закрепить такую возможность.