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Коллекторы скупили у МФО рекордный для первых кварталов объем долгов

Это связано с заметным «омоложением» выставляемых на продажу портфелей и высоким спросом у покупателей
Наталья Заруцкая
Чем моложе долг, тем актуальнее контактные данные заемщика, выше потенциал погашения долга на досудебной стадии и прогнозные высокие сборы без судебных расходов на комфортных для должника условиях
Чем моложе долг, тем актуальнее контактные данные заемщика, выше потенциал погашения долга на досудебной стадии и прогнозные высокие сборы без судебных расходов на комфортных для должника условиях / Евгений Разумный / Ведомости

Микрофинансовые организации (МФО) в I квартале продали коллекторам 22 млрд руб. просроченных займов граждан – 82% от всех выставленных на продажу долгов в этом периоде. Это рекордная сумма закрытых сделок для традиционно низких первых кварталов за последние четыре года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомились «Ведомости».

Всего за январь – март МФО выставили на продажу просрочки на 26,8 млрд руб. – год к году показатель сократился на 14%. Год назад микрофинансисты пытались реализовать просрочки на рекордные 31,2 млрд руб., но тогда коллекторы скупили только 57,6%, или 18 млрд руб. долгов. В I квартале 2023 г. МФО выставили на продажу 15,1 млрд руб. просроченных долгов (куплено 89,4%, или 13,5 млрд руб.), а в I квартале 2022 г. – 11,8 млрд руб. (63,5%, или 7,5 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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