Коллекторы скупили у МФО рекордный для первых кварталов объем долгов

Всего за январь – март МФО выставили на продажу просрочки на 26,8 млрд руб. – год к году показатель сократился на 14%. Год назад микрофинансисты пытались реализовать просрочки на рекордные 31,2 млрд руб., но тогда коллекторы скупили только 57,6%, или 18 млрд руб. долгов. В I квартале 2023 г. МФО выставили на продажу 15,1 млрд руб. просроченных долгов (куплено 89,4%, или 13,5 млрд руб.), а в I квартале 2022 г. – 11,8 млрд руб. (63,5%, или 7,5 млрд руб.).