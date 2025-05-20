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Рынок POS-кредитов сжимается под давлением высоких ставок

Этому также способствуют жесткое регулирование и конкуренция с рассрочкой
Наталья Заруцкая
Особенно сильно рынок POS-кредитования просел за последние 12 месяцев, сокращаясь в среднем на 8% ежемесячно
Особенно сильно рынок POS-кредитования просел за последние 12 месяцев, сокращаясь в среднем на 8% ежемесячно / Максим Стулов / Ведомости

Банки в апреле выдали минимальное за шесть лет количество POS-кредитов – 187 163 шт. Объем оформленных за этот месяц ссуд стал наименьшим с марта 2022 г., достигнув лишь 11,76 млрд руб. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Ведомости». POS-кредиты можно получить без визита в банк прямо в точке продаж.

Особенно сильно рынок POS-кредитования просел за последние 12 месяцев, сокращаясь в среднем на 8% ежемесячно. Всего, по данным ОКБ, с апреля прошлого года по апрель этого число выданных кредитов снизилось на 62%, объем – на 66%. Средний чек за этот период уменьшился на 10% до 62 836 руб. Также сократился срок, на который граждане в среднем одалживали деньги, – до 13 месяцев в апреле 2025 г. против 23 в том же месяце 2024 г. Всего за четыре месяца текущего года банки выдали 806 375 POS-кредитов на 50,14 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачи сократились на 62%, объем – на 65%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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