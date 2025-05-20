Рынок POS-кредитов сжимается под давлением высоких ставок

Особенно сильно рынок POS-кредитования просел за последние 12 месяцев, сокращаясь в среднем на 8% ежемесячно. Всего, по данным ОКБ, с апреля прошлого года по апрель этого число выданных кредитов снизилось на 62%, объем – на 66%. Средний чек за этот период уменьшился на 10% до 62 836 руб. Также сократился срок, на который граждане в среднем одалживали деньги, – до 13 месяцев в апреле 2025 г. против 23 в том же месяце 2024 г. Всего за четыре месяца текущего года банки выдали 806 375 POS-кредитов на 50,14 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачи сократились на 62%, объем – на 65%.