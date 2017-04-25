«В моем банке необычного не больше, чем во мне самом»

Штаб-квартира M&T Bank в американском Буффало навевает мысли еще об одном скучном региональным банке. Но все не так. Гендиректор и председатель совета директоров Боб Уилмерс, 83-летний скряга с благородной внешностью, владеет виноградником в Бордо (директорские кабинеты в Буффало и Нью-Йорке ломятся от наград, которые завоевала его винодельня), ездит на работу, оседлав дряхлый велосипед с разномастными шинами, а банк может похвастаться капитализацией в $24 млрд.

Уилмерс возглавил M&T Bank в 1983 г. на волне кампании [акционеров-]активистов за проведение собственного кандидата в совет директоров. Сейчас он прямо или косвенно контролирует почти 6% акций M&T. И, не стесняясь в выражениях, кроет любого, кого подозревает в угрозе своему банку или его клиентам из мелкого бизнеса: правительство – за коварство, инвестиционные фирмы – за жадность. «Ну не могу же я все время беспокоиться, что [обо мне] подумают другие!» – говорит Уилмерс. Он и не пытается. «Полон противоречий и все делает поперек», – говорит об Уилмерсе сокурсник по Гарварду Мартин Хекшер.

Ветеран совета директоров M&T Анджела Бонтемпо вспоминает знакомство с Уилмерсом во времена, когда она была монахиней и пыталась спасти госпиталь в Буффало, оказавшийся в бедственном положении: «Этот человек поистине умеет слушать других людей». Тогда, кстати, банкир и пригласил ее в совет.

Трудовой путь банкира Уилмерс родился в Нью-Йорке 20 апреля 1934 г. Но его детство прошло между США и Европой – отец был топ-менеджером в бельгийском инвестиционном холдинге Sofina. Мать – домохозяйка, воспитывавшая троих детей. Уилмерс окончил Гарвард с дипломом историка, но работать предпочел в финансовой сфере – стал специалистом по кредитованию банка Bankers Trust. Когда в 1965 г. Джон Линдси вел кампанию за пост мэра Нью-Йорка, Уилмерс работал волонтером в комитете, занимающемся городским бюджетом. Его выкладки настолько понравились Линдси, что он назначил Уилмерса заместителем начальника департамента финансов, пишет Institutional Investor. Затем Уилмерс ушел в Morgan Guaranty Trust и вернулся в места, где прошло его детство, – занялся операциями траста в Бельгии. Позднее его перевели обратно в Нью-Йорк – возглавлять международный прайвит-банкинг. В 1980 г. Уилмерс основал собственную инвестиционную фирму и принялся скупать акции First Empire State Corporation. Ее «дочкой» и был M&T Bank, который Уилмерс возглавил в 1983 г. В январе этого года Bloomberg сообщил, что благодаря росту котировок акций банка личное состояние Уилмерса превысило $1 млрд.

Хорошую карьеру Уилмерс сделал раньше, чем попал в M&T Bank. За плечами была работа в финансовом департаменте мэрии Нью-Йорка при Джоне Линдси, а затем пост руководителя операций в Бельгии в Morgan Guaranty, предшественнике JPMorgan Chase & Co.

Уилмерсу удавалось постоянно наращивать финансовые показатели M&T, невзирая на то что он сконцентрирован на медленно растущих рынках севера штата Нью-Йорк и индустриального «ржавого пояса» (часть Среднего Запада и восточных территорий США. – «Ведомости»). Его план прост: качественные кредиты надежным заемщикам. В 1990 г. выручка M&T составила $286 млн при депозитном портфеле $6,2 млрд. К 2008 г. выручка увеличилась до $2,9 млрд, а депозиты – до $42,6 млрд. В этом году депозитный портфель должен перерасти психологическую отметку в $100 млрд.

Уилмерс скупил 24 конкурента, но у него никогда не было плана роста через поглощения. Лучше, говорит он, рассматривать возможности, когда они возникают сами по себе, нежели брать на себя обязательства вырасти на определенный процент или в определенном регионе. Он расширял бизнес только в городах, где M&T Bank уже присутствовал или работал по соседству. Банк должен вести дела только там, где разбирается, как устроена местная экономика, настаивает Уилмерс. «В моем банке нет ничего необычного – не больше, чем во мне самом. Мы просто пытаемся хорошо делать свою работу», – говорит он.