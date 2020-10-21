«Защита нужна от сегодняшних рисков, а не тех, что были год или 10 лет назад»Гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов размышляет о меняющемся рынке и о том, что нужно современному клиенту
На пост руководителя «Альфастрахования» Владимир Скворцов пришел с мыслью, что страховой рынок – непаханое поле для изменений. И не ошибся: вот уже 20 лет гендиректор «пашет поле», а у него все еще «есть этот драйв». Под его руководством «Альфастрахование» стало одним из лидеров страхового рынка и вступило на путь цифровой трансформации. Но цель топ-менеджера не вывести страховщика на первые строчки рейтингов по сборам, а «стать номером один в сердце клиента».
В интервью «Ведомостям» Скворцов рассуждает, кто победит в соревновании за клиента – цифровизация и возможность продать любую страховку онлайн или традиционный подход: чаепитие с агентом и разговор «о том о сем». И рассказывает, с какими компаниями хотелось бы конкурировать в будущем, как кризис повлияет на страховой рынок и как отражается на нем регулирование Банка России.
– Я считаю, что задача страховой компании – реагировать на события, которые происходят, а не страховать только то, что привычно: машину, квартиру, дачу. Людям нужна защита от сегодняшних рисков, а не от тех, которые были вчера, год или 10 лет назад. Поэтому реакция страхового сообщества и наша реакция была абсолютно оправданна и правильна.
Мы предложили страхование от коронавируса одними из первых на рынке – в самом начале карантина, запустив продукт буквально с колес, за 10 дней, – и в конце марта – начале апреля начали продавать. Статистики по новому вирусу на тот момент было мало, поэтому мы ориентировались на расчеты и прогнозы, которые делали и продолжают делать в большом количестве медицинские эксперты. Программа хорошо себя показала. На сегодняшний день по ней выплачено свыше 46 млн руб. более чем 1000 человек.
– Пик продаж был в апреле, затем люди стали спокойнее относиться к теме коронавируса, и после снятия карантинных мер спрос на такие программы практически полностью упал. Сегодня продажи снова растут, но не такими темпами, как в начале пандемии.
– Купили защиту порядка 80 000 человек, и свыше 1000 юридических лиц и предпринимателей оформили специальную программу для своих сотрудников. У нас есть несколько продуктов. Первая история для частных лиц – когда клиент получает выплату после установления диагноза при наличии положительного теста и заключения врача. Для нас не важны симптомы – важен диагноз. И такая страховка стоит от 2000 руб. Вторая история – корпоративная программа, когда компания может позаботиться о своем коллективе и защитить на случай заболевания вирусом. Здесь стоимость индивидуальна и зависит от многих факторов.
«Альфастрахование» застраховалось
Владимир Скворцов рассказал о том, как сама страховая компания живет и работает во время пандемии: «В пик заболеваемости в апреле у нас на удаленке работало примерно 85% сотрудников московского офиса. В регионах ситуация разная: в некоторых филиалах это были цифры, сопоставимые с московскими, а в некоторых практически никто удаленно не работал, поскольку режима карантина на территории не было. Сейчас в Москве чуть больше 30% сотрудников работают удаленно, и мы внимательно следим за развитием ситуации.
Также мы помогаем нашим корпоративным клиентам в организации тестирования сотрудников. Это более 700 компаний и тысячи и тысячи сотрудников. Многие организации – и мы в том числе – в пик заболеваемости проводили 100%-ное тестирование сотрудников, которые находятся в офисе, и вот таким клиентам мы помогали и помогаем сегодня это сделать с точки зрения обеспечения организации процесса.
– Мы взяли статистику по заболеваниям типа гриппа, также отталкивались от данных мировой статистики по пандемии (тогда у нас были первые данные по Азии и Европе). Плюс мы строили прогнозы развития эпидемии в России исходя из уровня заболеваемости в стране с наиболее агрессивной динамикой развития эпидемии (на тот момент – Италия). Конечно, это был риск, но мы осознанно на него пошли, так как знали, что такой продукт будет клиентам интересен. Если бы ситуация развивалась по более негативному сценарию, мы бы скорректировали цены, но в России все шло по достаточно оптимистичному сценарию, и наш расчет оправдался.