– Мы взяли статистику по заболеваниям типа гриппа, также отталкивались от данных мировой статистики по пандемии (тогда у нас были первые данные по Азии и Европе). Плюс мы строили прогнозы развития эпидемии в России исходя из уровня заболеваемости в стране с наиболее агрессивной динамикой развития эпидемии (на тот момент – Италия). Конечно, это был риск, но мы осознанно на него пошли, так как знали, что такой продукт будет клиентам интересен. Если бы ситуация развивалась по более негативному сценарию, мы бы скорректировали цены, но в России все шло по достаточно оптимистичному сценарию, и наш расчет оправдался.