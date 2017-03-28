ЦБ оценивает запас капитала российских банков в 1,8 трлн рублей

Российский Центробанк оценивает запас капитала российских банков в 1,8 трлн руб., сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков.

«Показатель достаточности совокупного капитала находится на комфортном уровне – чуть более 13% при минимальном значении, регулируемом 8%. Нынешний запас капитала нами оценивается в 1,8 трлн руб., и он достаточен для наращивания кредитования», – сказала Набиуллина.

По ее словам, номинальная прибыль банков восстановилась до докризисного уровня – около 1 трлн руб., в то же время в реальном выражении прибыль 2016 г. на 30% меньше докризисной.

«Мы при этом рассчитываем на то, что банки распорядятся прибылью так, чтобы банковский сектор, банковский бизнес мог бы расти быстрее, а для этого львиная доля прибыли должна быть направлена в капитал», – заявила она.

По ее словам, по итогам 2016 г. предварительно в капитал банков направлено 88% полученной прибыли. «Я надеюсь, что окончательная цифра не будет сильно отличаться», – сказала Набиуллина.