Костина возмутили формулировки доклада АРБ в адрес ЦБ: «Мы не в Союзе писателей»

Президент ВТБ Андрей Костин присоединился к критике в адрес доклада к съезду Ассоциации российских банков, которую за день до проведения съезда в резкой форме высказал Альфа-банк.

Выступая на съезде, Костин взял на себя вину за то, что ВТБ не принял участия в подготовке доклада, и в итоге в него вошли многочисленные формулировки, которых в такого рода документе быть не должно.

«Было гениальное произведение о взаимоотношениях микрофинансовой организации и заемщика – бессмертное произведение Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание". Но мы все-таки не в Союзе писателей, поэтому, излагая какие-то вещи, надо избегать очень ярких, но неуместных для доклада формулировок, которыми изобилует доклад», – прокомментировал он критику в адрес надзорной практики ЦБ, содержащуюся в документе.

Намеками на то, что крупные игроки «решают вопросы» с регулятором в своих интересах, АРБ «не объединяет, а разъединяет банки», добавил Костин. Он процитировал выдержку из доклада, где говорится, что многие решения в ЦБ принимаются кулуарно, по подсказке узкой группы лиц «с доступом в кабинеты», чаще всего руководствующейся собственными, а не общественными интересами.

«Вы меня имели в виду, Гарегин Ашотович [Тосунян, президент АРБ], в этой фразе? Мне кажется, тут проблемы нет. Если я захожу в кабинет, то всегда стараюсь... да и ЦБ другого не позволит, они всегда имеют равный подход к банкам и всегда эту линию проводят во взаимоотношениях с крупными банками. Поэтому мне кажется, что не должна ассоциация противопоставлять банки крупные и некрупные, государственные и негосударственные», – сказал Костин.

Он напомнил о позиции Альфа-банка, который заявил о приостановке членства в АРБ, и подчеркнул, что «это плохой очень прецедент, в дальнейшем ассоциация не должна скатываться на такой уровень дискуссии и докладов». Комментируя выступление Костина, Тосунян заявил, что принимает критику в отношении жесткости текста и противопоставления банков.