Четыре из пяти заблокированных отделений Сбербанка на Украине возобновили работу

Четыре из пяти заблокированных представителями националистических организаций отделений украинского дочернего банка Сбербанка России возобновили работу в штатном режиме.

«В настоящее время разблокированы два отделения банка - в Киеве и Днепре. Сотрудники вернулись на рабочие места и готовятся к обслуживанию клиентов. Осталось одно заблокированное отделение банка - в Запорожье», - сообщили в пресс-службе финучреждения.

Все остальные отделения банка работают в штатном режиме, в том числе отделения в Суммах и Виннице, разблокированные ранее.

Как сообщалось, в середине марта представители националистических организаций в центре Киева замуровали вход в центральное отделение Сбербанка.

Помимо этого по состоянию на 24 марта были заблокированы отделения Сбербанка в Днепре, Запорожье, Сумах и Виннице.

27 марта партия «Национальный корпус», представители которой блокируют работу банков с российским капиталом на Украине, заявила о временной приостановке блокады, чтобы украинцы смогли забрать свои сбережения, однако планирует следующий этап до полного прекращения работы всех филиалов Сбербанка России на Украине.

Утром 28 марта активисты приступили к разборке бетонных блоков у центрального отделения дочернего банка Сбербанка России на Украине.

В ночь с 27 на 28 марта Сбербанк объявил о продаже украинской «дочки». Поздно вечером, 27 марта, госбанк сообщил, что консорциум инвесторов приобретает 100% акций украинского Сбербанка – юридически обязывающий договор был подписан в понедельник. В консорциум войдут «Норвик банк» (Norvik Banka, Латвия) и белорусская частная компания, говорится в сообщении госбанка. Сделка должна быть закрыта в первом полугодии 2017 г., указано там же.