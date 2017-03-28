У офисов Россельхозбанка в Твери образовались очереди, дежурит полиция

Сотрудники полиции дежурят возле офиса Россельхозбанка в Твери. У здания кредитной организации образовалась большая очередь из бывших клиентов Торгового городского банка, передает ТАСС со ссылкой на заявление начальника пресс-службы управления МВД по Тверской области Вадима Левшина.

13 марта Центробанк России отозвал лицензию у Торгового городского банка. Выплаты страховых возмещений осуществляет Россельхозбанк.

«Вкладчиков ТГБ можно понять: люди беспокоятся и заранее занимают очередь в офисы Россельхозбанка. Для обеспечения безопасности на место были стянуты наряды полиции, несущие службу во избежание различных ситуаций. Никаких чрезвычайных происшествий не случилось, общественный порядок не нарушался», - пояснил Левшин.

«Наличие очередей в тверских офисах банка можно объяснить желанием вкладчиков получить страховое возмещение именно в первые дни выплат. Во избежание очередей с 29.03.2017 в тверском филиале банка будет введена предварительная запись вкладчиков, обращающихся за возмещением, что позволит им в спокойном режиме оформить необходимые заявления и получить выплаты без очередей и ажиотажа», - пояснили в пресс-службе Россельхозбанка.

Местные СМИ пишут, что в офисы пытались попасть несколько сотен бывших вкладчиков. Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через Россельхозбанк с 27 марта 2017 г. по 27 марта 2018 г.