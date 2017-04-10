Нефть усилила рост после остановки добычи на крупнейшем месторождении Ливии

Ливия остановила добычу на крупнейшем месторождении страны аш-Шарара спустя лишь неделю после возобновления производства на нем, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным источников, трубопровод, соединяющий месторождение с экспортным терминалом в порту Аз-Завия, прекратил работу в воскресенье. Причины остановки добычи и поставок нефти с аш-Шарары неизвестны.

В начале апреля ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила о сокращении добычи нефти на месторождении аш-Шарара до 200 000 барр./сутки из-за форс-мажорных обстоятельств. Новые перебои в работе трубопровода могут подорвать добычу нефти в стране, лишь недавно вернувшейся на нормальный уровень – порядка 700 000 барр./сутки, отмечают эксперты.

Добычу нефти на месторождении аш-Шарара помимо NOC ведут Repsol SA, Total SA, OMV AG и Statoil ASA. Производительность месторождения составляет 330 000 барр./сутки. Цены на нефть ускорили рост на торгах в понедельник после появления информации о приостановке добычи на аш-Шараре.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11.15 мск в понедельник поднялась на $0,36 (0,65%) до $55,6 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,3 (0,57%) до $52,54 за баррель.