Barclays снизит бонус гендиректору за попытку найти автора анонимки

Британский банк Barclays объявил порицание и решил «чрезвычайно существенно» снизить бонус своему гендиректору Джейсу Стейли за попытку найти автора анонимки, который выражал «обеспокоенность персонального характера» в отношении одного из (неназванных) топ-менеджеров банка, пишет Reuters. По мнению агентства, это существенный удар по Стейли - выходцу из JP Morgan, который возглавляет Barclays всего 15 месяцев.

В сообщении банка по результатам внутреннего расследования говорится, что Стейли привлек для расследования анонимки власти США, что противоречит политике банка. Barclays сам обеспечивает безопасность и защищает личные данные людей, поднимающих тревогу, в соответствии с британским законодательством.

Совет директоров принял объяснения Стейли (он хотел защитить коллегу от необоснованных посягательств) и поддержит его переназначение на заседании 10 мая. Тем не менее произошедшее - очередное пятно на репутации Barclays после скандала с манипулированием ставкой Libor, пишет Reuters.