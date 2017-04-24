Brent торгуется на уровне $52,2 за баррель

К 8.47 мск 24 апреля июньские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $52,2 за баррель, июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на отметке $49,86 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $1,03 (1,94%) - до $51,96 за баррель, WTI - на $1,09 (2,15%) - до $49,62 за баррель, напоминает «Интерфакс». В понедельник котировки растут на сигналах о возможности продления на полгода договоренностей стран ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи нефти. Результаты первого тура президентских выборов во Франции также способствовали росту спроса на рискованные активы.

Технический комитет ОПЕК, занимающийся отслеживанием выполнения условий соглашения о сокращении добычи государствами организации, поддерживает продление срока действия соглашения на шесть месяцев, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Согласно оценкам комитета, страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении, в марте выполнили его условия на 98%.

На прошлой неделе Brent и WTI подешевели примерно на 7%. Данные Baker Hughes, обнародованные в пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам 14-й недели подряд - на 5 штук, до 688 установок.