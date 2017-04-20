Brent торгуется на уровне $53,09 за баррель

К 8.34 мск 20 апреля июньские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $53,09 за баррель. На торгах в среду цена контракта снизилась на 3,6% до $52,93 за баррель. Майские фьючерсы на WTI торговались в Нью-Йорке на уровне $50,55 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на 3,8% до $50,44 за баррель, напоминает «Интерфакс». В среду обвал котировок вызвала публикация данных минэнерго США о росте добычи нефти и коммерческих запасов бензина в стране. Снижение цены на смесь WTI также частично объясняется близким истечением майского контракта – последние торги по нему пройдут в четверг.

Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране достигла максимума с августа 2015 г. – 9,25 млн баррелей в сутки, показатель растет последние девять недель. Запасы бензина увеличились впервые с февраля. Снижение резервов нефти было менее значительным, чем ожидали аналитики: запасы упали на 1,03 млн баррелей до 532,3 млн баррелей при прогнозе о падении на 1,4 млн баррелей.

«В глазах рынка по-прежнему идет перетягивание каната: снижение добычи ОПЕК поддерживает рынок, восстановление добычи в США обеспечивает "медвежий" настрой», – комментирует руководитель отдела аналитики нефтяных рынков в Societe Generale Майкл Уиттнер.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что решение о том, будет ли картель продлевать ограничения добычи нефти, будет принято 25 мая в Вене. По словам министра нефти Кувейта Иссама Альмарзука, государства ОПЕК, вероятно, разрешат Ирану сохранить объемы производства нефти без изменений, если будут согласованы общие ограничения на второе полугодие.

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