Moody's: Санация «Пересвета» – негативный сигнал для старших кредиторов российских банков

Санация банка «Пересвет» с применением механизма bail-in является негативным сигналом для старших кредиторов российских банков, отмечается в комментарии агентства Moody's.

«Переход от механизма bail-out (спасение исключительно за счет средств Агентства по страхованию вкладов) к механизму bail-in (спасение частично за счет средств кредиторов) несет в себе вероятность повышения убытков кредиторов в будущих случаях санации», – считает младший вице-президент Moody's Светлана Павлова, слова которой приводятся в комментарии.

Старшие кредиторы – те, которые имеют приоритет в удовлетворении своих требований перед остальными кредиторами.

«Ситуация со спасением банка "Пересвет" сигнализирует о важном повороте в политике Центрального банка. Мы ожидаем, что в ближайшие годы регулятор будет стремиться к привлечению кредиторов-юрлиц к участию в санации в тех случаях, когда такое участие позволит снизить их потери по сравнению с ликвидацией банка», – полагает Павлова.

В то же время она отмечает, что ожидаемая доля возврата средств кредиторов, обязательства перед которыми будут реструктурированы, составит 30–40%. Это больше, чем в случаях ликвидации банков: 12,6% в 2005–2014 гг., говорится в комментарии.

Moody's прогнозирует, что последствия для кредитоспособности санатора «Пересвета» – ВБРР – будут умеренно негативными. «В результате консолидации "Пересвета" показатели достаточности капитала ВБРР по МСФО несколько ухудшатся, однако это не окажет значительного влияния на его общую кредитоспособность, учитывая значительный запас капитала на текущий момент», – отмечает Павлова.

На прошлой неделе ЦБ сообщил, что принял решение санировать банк «Пересвет» с применением механизма bail-in: крупнейшие кредиторы конвертируют в капитал его обязательства почти на 70 млрд руб., ЦБ выделит финансирование в объеме 66,7 млрд руб., санатором выбран дочерний банк «Роснефти» ВБРР.