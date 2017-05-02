Brent торгуется на уровне $51,37 за баррель

К 8.54 мск 2 мая июльские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,37 за баррель, июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - на уровне $48,66 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,53 (1,02%) - до $51,52 за баррель, WTI - на $0,49 (0,99%) - до $48,84 за баррель, напоминает «Интерфакс». Во вторник котировки продолжают снижаться.

На рынок продолжают давить опасения о том, что рост производства нефти в США сведет на нет усилия нефтедобывающих стран по сокращению добычи. «При неопределенности в отношении дальнейшей политики ОПЕК, тенденция к росту добычи нефти в США будет оставаться самым главным сдерживающим фактором для рынка в среднесрочной перспективе», - отметил аналитик издания Sevens Report Тайлер Ричи.

Компания Baker Hughes в минувшую пятницу сообщила о росте числа нефтяных буровых установок в США по итогам 15-й недели подряд.

Страны-участницы ОПЕК на очередной встрече 25 мая снова будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи, срок которого истекает в конце июня.