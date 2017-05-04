Brent торгуется на уровне $50,65 за баррель

К 8.40 мск 4 мая июльские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $50,65 за баррель, июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) – на уровне $47,67 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на 0,7% до $50,79 за баррель, WTI – на 0,3% до $47,82 за баррель, напоминает «Интерфакс». Небольшой рост котировок в ночь на четверг был вызван реакцией на результаты заседания Федеральной резервной системы, которая сохранила процентные ставки на прежнем уровне.

В США усиливается беспокойство, что традиционный подъем спроса на бензин в летний период на этот раз будет менее выраженным, чем обычно, отмечает Dow Jones. За последние четыре недели продажи бензина в стране снизились на 2,7% в годовом измерении.

Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 930 000 баррелей при прогнозе о сокращении на 3 млн баррелей. Добыча нефти в стране растет уже 11 недель подряд. Запасы бензина повысились на 191 000 баррелей.

«Рынок ждет общего снижения коммерческих запасов как доказательства, что снижение добычи ОПЕК действительно приводит к ребалансировке мирового рынка, – цитирует "Интерфакс" обзор аналитиков Societe Generale. – На этой неделе данные из США не предоставили такого подтверждения».

Экспорт нефти из США продолжает быстро расти. Аналитики S&P Global Platts считают, что WTI стала более конкурентоспособной с точки зрения цены – сейчас она торгуется с дисконтом по отношению к дубайской нефти, основному эталону для ближневосточных поставок в страны Азии. По данным S&P Global Platts, среднесуточные поставки нефти из США за рубеж за минувший месяц были на 38% выше, чем в последние восемь недель 2016 г.