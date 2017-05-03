Brent торгуется на уровне $50,72 за баррель

К 10.35 мск среды июльские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $50,72 за баррель, июньские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $47,91 за баррель. За предыдущую торговую сессию Brent подешевела на 2,1% до $50,46 за баррель, WTI - на 2,4% до $47,66 за баррель, в среду утром на азиатских торгах котировки росли, отмечает «Интерфакс».

Американский институт нефти (API) в ночь на среду сообщил, что товарные запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 4,16 млн баррелей, бензина - на 1,93 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику чуть позднее. Аналитики ожидают, что будет объявлено, что коммерческие запасы за предыдущую неделю снизились на 3 млн баррелей.

«Предложение нефти продолжает сокращаться, о чем говорят данные как со спотовых, так и с форвардных рынков, - цитирует Reuters аналитиков Marex Spectron. – Спрос остается высоким, и загрузка мощностей, несмотря на ухудшение маржи переработки, растет».

Еще одним фактором, влияющим на котировки, является вопрос о возможном продлении соглашения ОПЕК и не входящих в картель нефтедобывающих стран о сокращении добычи. По расчетам Reuters, добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась четвертый месяц подряд благодаря Саудовской Аравии и сокращению производства сырья в исключенных из глобального пакта Нигерии и Ливии. В то же время уровень соблюдения соглашения группой уменьшился до 90% в апреле с пересмотренных 92% в марте из-за роста добычи в Анголе и превысившего изначальную оценку мартовского уровня производства сырья в ОАЭ. По данным системы слежения за судами в терминале Reuters, мировые поставки нефти в апреле приблизились к рекордной отметке в 45 млн баррелей в сутки, что в свою очередь говорит не только об их сохраняющемся высоком уровне, но и об устойчивом спросе, особенно в Азии.