Бизнесмен Ярославский претендует на украинскую «дочку» ВЭБа – «Коммерсантъ»

Владелец группы DCH Александр Ярославский в конце прошлой недели вошел в число претендентов на покупку украинской «дочки» ВЭБа - ПАО «Проминвестбанк» (ПИБ).

По данным «Коммерсанта», 18 мая о кандидатах на приобретение ПИБа был проинформирован наблюдательный совет ВЭБа, заседание которого провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Одна группа потенциальных инвесторов уже известна - в нее входят девелопер, основатель MosCityGroup Павел Фукс (в России иск о его банкротстве собирается подать банк «Открытие») и депутат Рады Максим Микитась.

Ярославский подтвердил изданию, что направил предложение о приобретении ПИБа. Украинский бизнесмен также сообщил, что вел переговоры со Сбербанком о покупке его украинской «дочки», но продавец в итоге выбрал другого покупателя.

Венгерская OTP group, которая также интересовалась ПИБом, в числе претендентов представлена не была, отмечает источник «Коммерсанта».

ПИБ основан в 1992 г. У ВЭБа 99,7% акций. Согласно данным НБУ, по состоянию на конец 2016 г. банк с активами 34,32 млрд грн занимал 11-е место на рынке среди 93 банков. ПИБ принадлежит ВЭБу (99,7% акций). В марте Украина ввела санкции против банков с российским госучастием, включая ПИБ.