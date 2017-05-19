Сбербанк в 2017 году вновь получит рекордную прибыль – Греф

Сбербанк России в этом году опять получит рекордную прибыль, сообщил глава банка Герман Греф в интервью CNBC.

«Мы собираемся в этом году поставить рекорд по чистой прибыли.

Чистая прибыль в этом году будет больше, чем в предыдущем», - сказал Греф.

Сбербанк в 2016 г. получил 542 млрд чистой прибыли по МСФО и 498,3 млрд руб. по РСБУ.

«По стоимости риска мы тоже улучшимся. Также будет лучше возврат на капитал», - отметил Греф.

Отвечая на вопрос о снижающихся в России ставках на рынке, топ-менеджер сообщил, что это обстоятельство будет давить на маржу Сбербанка.

«Мы видим, что в ближайшей перспективе маржа банка будет находиться под давлением. Но в этом году мы не ожидаем такого большого давления на маржу, скорее, оно начнется в следующем году», - сказал Греф. Чистая процентная маржа Сбербанка по МСФО за 2016 г. составила 5,7%.