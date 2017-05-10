Сбербанк за январь-апрель увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

Сбербанк России за первые четыре месяца 2017 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,46 раза - до 207,1 млрд руб. по сравнению со 142,3 млрд руб. за аналогичный период 2016 г., говорится в сообщении банка.

В апреле 2017 г. Сбербанк получил чистую прибыль в размере 52,1 млрд руб. против 41,9 млрд руб. за аналогичный период 2016 г.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно четырех месяцев 2016 г. на 5% и составил 376,9 млрд руб. «Главный фактор роста - снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов», - говорится в пресс-релизе. Чистый комиссионный доход за январь-апрель вырос на 10,5% до 104,9 млрд руб. Банк поясняет, что основными драйверами роста остаются операции с картами, включая эквайринг, и банковское страхование.

Операционные расходы увеличились на 11,7% и составили 153 млрд руб. Расходы на совокупные резервы в апреле составили 43,3 млрд руб. В целом по итогам четырех месяцев 2017 г. расходы на резервы составили 92,1 млрд руб., что на 17,6% меньше расходов за аналогичный период предыдущего года.

Активы Сбербанка в апреле увеличились на 1,1%, до 21,5 трлн руб., в основном за счет роста кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. С начала года активы уменьшились на 2,2%.