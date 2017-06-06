Квота Сбербанка из нового транша «народных» ОФЗ составила 8,2 млрд рублей

Квота Сбербанка из нового транша облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) составила 8,2 млрд руб., сообщили ТАСС в пресс-службе банка. «С 6 июня в отделениях "Сбербанк премьер" мы готовы предложить инвесторам новый транш ОФЗ-н от Минфина на 8,2 млрд руб», – заявил руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

Ранее сообщалось, что Минфин решил разместить 6 июня дополнительный выпуск ОФЗ-н объемом 15 млрд руб. по номиналу. Физические лица с 26 апреля могут приобрести ОФЗ-н в 1400 отделениях Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране. Всего, по информации Минфина, по 700 отделений от каждого из двух банков-агентов будут продавать облигации. В случае Сбербанка это отделения с зонами обслуживания «Сбербанк-премьер», у ВТБ 24 – отделения, проводящие инвестиционные сделки для клиентов.