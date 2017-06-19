ЦБ: Надбавку для поддержания достаточности капитала не соблюдали 6 банков на начало 2017 года

Шесть российских банков на начало 2017 г. не соблюдали в полной мере надбавку для поддержания достаточности капитала, говорится в отчете ЦБ России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 г.

Банк России с 2016 г. ввел надбавку для поддержания достаточности капитала банков (повышается на 0,625 процентного пункта ежегодно до достижения 2,5% с 1 января 2019 г.). Если показатель достаточности капитала банка оказывается ниже норматива с учетом надбавки, то в отношении него действует ограничение на распределение прибыли. При этом доля распределяемой прибыли зависит от того, в какой мере не соблюдается минимально установленное значение надбавок.

Удельный вес этих шести банков в активах сектора составляет менее 1%. Суммарный дефицит капитала, необходимый для полного соблюдения этими кредитными организациями минимальных требований по надбавке, составил 711 млн руб.