Силуанов: иностранные инвесторы купили 85% евробондов России

Минфин России назвал успешным размещение российских евробондов, состоявшееся во вторник. По словам министра финансов Антона Силуанова, несмотря на санкции, иностранные инвесторы купили 85% бумаг, причем наибольший спрос пришелся на 30-летние бумаги - иностранные инвесторы приобрели 95% этого выпуска.

Министерство финансов России во вторник, 20 июня, разместило суверенные еврооблигации сроком обращения 10 лет в объеме $1 млрд и сроком обращения 30 лет в объеме $2 млрд. Ставка купона по 10-летнему выпуску составила 4,25% годовых, по 30-летнему – 5,25%.

«Разместили евробонды, все три миллиарда, несмотря на все ограничения и санкции. Большой спрос со стороны иностранцев, в том числе из Америки. Хочу сказать, что где-то 85% куплено иностранцами, около 15% - россиянами. А самый большой спрос был отмечен именно на 30-летние бумаги: 95% этих бумаг было куплено иностранными инвесторами», - рассказал Силуанов.

По его словам, это известные инвесторы, в том числе пенсионные фонды. Российскими покупателями выступили банки.

Всего в 2017 г. Минфин планирует разместить евробонды общим объемом $7 млрд, в том числе продать новые бумаги на $3 млрд и обменять бумаги некоторых старых выпусков на новые еще на $4 млрд.