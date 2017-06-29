Brent торгуется на уровне $47,51 за баррель

К 9.00 мск 29 июня августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $47,51 за баррель, августовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) - у $45 за баррель. Днем ранее Brent подорожала на $0,66 (1,41%) до $47,31 за баррель, WTI - на $0,5 (1,13%) до $44,74 за баррель, напоминает «Интерфакс». В четверг котировки продолжают расти после роста на протяжении пяти торговых сессий подряд. С начала июня Brent подешевела на 5,4%, WTI - на 7,3%.

Минэнерго США в минувшую среду сообщило о снижении добычи в стране на предыдущей неделе, и это поддержало цены. Было объявлено, что добыча нефти за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 100 000 баррелей в сутки (б/с) до 9,25 млн б/с. До той недели производство нефти в стране росло на 580 000 б/с, поэтому сокращение на 100 000 б/с нивелировало сразу более 17% отмеченного ранее повышения, отмечает один из авторов издания Sevens Report Тайлер Ричи. По мнению экспертов, производство сократилось из-за последствий тропического шторма «Синди», который прошелся над Мексиканским заливом, и оно является временным.

Запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 118 000 баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 3,25 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 900 000 баррелей, дистиллятов - на 223 000 баррелей. Аналитики в среднем ожидали уменьшения запасов бензина на 900 000 баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 500 000 баррелей.