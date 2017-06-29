Индекс ММВБ впервые за месяц поднимался выше отметки в 1900 пунктов

В ходе торгов на Московской бирже индекс ММВБ впервые за месяц поднимался выше отметки в 1900 пунктов. Максимальное значение составило 1902,8 пункта, минимальное — 1893,73 пункта. По данным на 10.57, индекс ММВБ составлял 1896,39 пунктов (+0,23% к закрытию), индекс РТС вырос на 0,81% до 1010,93 пункта.

На прошлой неделе индекс ММВБ опускался ниже отметки в 1800 пунктов — это минимальное значение с февраля 2016 г. Таким образом, с начала года он опустился более чем на 20%. Значение индекса РТС также снижалось. Впервые с ноября прошлого года он опускался ниже 1000 пунктов.