ЦБ утвердил план участия в санации «Открытия»

ЦБ утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Открытие», говорится в сообщении регулятора.

План предусматривает докапитализацию и предоставление банку средств на поддержание ликвидности, «что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации».

Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил в четверг, что регулятор уже выделил средства на поддержание ликвидности «Открытия», в ближайшее время начнет первый этап его докапитализации. Объемы не раскрывались.

Ранее Центробанк говорил, что может потратить на докапитализацию группы «Открытие» 250–400 млрд руб., значительная часть пойдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст».

Из отчетности «ФК Открытие» следует, что у банка 79 млрд руб. субординированного долга и 42 млрд руб. вечных субординированных бондов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставило банку почти 65,2 млрд руб. по госпрограмме докапитализации банков через облигации федерального займа (ОФЗ).